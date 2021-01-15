Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nden haşereyle mücadelede ilçelere destek



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaz mevsimini huzurlu geçirmek için kış sezonunda sivrisineklerin üredikleri merkezlere yönelik mücadele çalışması başlattı. Her ilçeye eşit hizmet götüreceklerini söyleyen Yılmaz, dağıttıkları ilaç ve ekipmanlar sayesinde haşereler ile sineklerin barındıkları durgun sular, fosseptikler, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlarla süs havuzlarında çalışma yapacaklarını belirtti.'HER İLÇEYE EŞİT HİZMET'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele ve koronavirüs dezenfeksiyon işlemlerini ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediyelerine; eşit hizmet anlayışıyla araç, ekipman ve biyosidal ürün desteğinde bulunduklarını ifade etti. Başkanvekili Yasin Sağay, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük ile ilçe belediyelerinin ilgili müdürlerinin katılımlarıyla 50 araç, 40 Pülverizatörlü ULV, 10 Mist Blower, 20 Kanal Sisleme Cihazı dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe belediyelerine yaz mevsimi gelmeden sivrisinek ve karasinekler ile başlatacakları mücadele sırasında ihtiyaç olan malzemeleri teslim eden Başkanvekili Yasin Sağay "Koordineli çalışıyoruz. Başarılı olmak için gerekli konularda yardımcı olmaya hazır" dedi.`YAZ GELMEDEN SİNEKLERLE MÜCADELE BAŞLATILDI´Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı içinde yaz sezonunu huzurlu geçirmek istiyoruz. Kış sezonu boyunca kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarında yapılan sıcak sislemeler, tespit edilen diğer kaynakların pasifize edilmesi ve hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle birlikte larva mücadelesinin hassasiyet ve özveriyle yürütülecek" diyor. Yılmaz, ilçe belediyelerine eşit dağıttıkları ekipmanlar sayesinde daha başarılı olmayı amaçladıklarını kaydetti. Yılmaz, "Dağıtılan araç, ekipman ve malzemelerle ilçe belediyeleri; sivrisinek üreme kaynakları olan; durgun sular, fosseptikler, rogarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında, karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynırları ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin program kapsamında etkili mücadele gerçekleştirilebilecekler. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-15 12:50:20



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