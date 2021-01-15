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Büyükşehir, kente estetik ve güvenli alan kazandırıyor

İHA

Büyükşehir, kente estetik ve güvenli alan kazandırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yolu üzerinde bulunan 6 bin 120 metrekarelik atıl alanda düzenleme çalışmaları başlattı. Estetik bir görünüm kazanan bölge hem yeni bir dinlenme alanı oldu hem de vatandaşların yola geçişini güvenli hale getirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yeni İzmir Yolu’nda atıl durumda olan 6 bin 120 metrekarelik alanda düzenleme çalışmaları başlattı. 5 bin 120 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlanan bölgenin, bin metrekaresine taş döşemesi yapıldı. Bitki dikimi, çim serme ve çevre aydınlatması kurulumunu tamamlayan ekipler, üst geçide ulaşmak isteyen vatandaşların zorluk yaşadığı iki ayrı yere de merdiven yaparak iniş çıkışları güvenli hale getirdi. Düzenleme çalışmalarının ardından alana; 2 çatılı piknik masası, 1 piknik masası, 10 bank ve 10 çöp kovası montajı yapılacak.

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