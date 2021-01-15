FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon:19 gözaltı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' na yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları saptanan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; Balıkesir, Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9'u ihraç edilmiş, 10'u aktif görevde bulunan 19 şüphelinin, emniyetteki sorguları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-15 14:18:01



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