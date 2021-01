Bu zeytinler sofralara, yuvarlanarak geliyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR´in Edremit ilçesinde sofralık zeytinler, içerisine sadece tuz konulup her 3 günde bir yuvarlanan varillerde olgunlaştırılıyor. Varillerde 4 ile 6 ay arasında tutulan zeytinlerin suyunu salması ve içine konulan tuzu emmesi bekleniyor. Doğal yolla fermente olan zeytin, başka bir katkı maddesi eklenmeden sofralarda tüketilecek hale geliyor. Zeytin üreticisi Mehmet Semerci, doğal yollarla fermente olan zeytinlerin farklı bir nefaseti olduğunu söyledi.

Edremit Körfezi´nde sofralık zeytinler, atadan kalma yuvarlama ya da çevirme denilen yöntem ile yapılıyor. Zeytinler, 130 kilogram kapasiteli varillerde 4 ile 6 ay arasında değişen sürelerde bekletilerek hazır hale geliyor. Bu süre içinde zeytinin suyunu salması ve içine konulan tuzu emmesi bekleniyor. Yan duran variller, zeytin ve tuzun karışıp, hazır hale gelmesi için 3 günde bir yuvarlanıyor. Varillerin arada dikilerek, hava almaması için kapakları sıkılıyor. Ardından da yeniden yan yatırılıyor. Doğal yolla fermente olan zeytinler, başka bir katkı maddesi konulmadan sofrada tüketilecek hale geliyor.

`TAMAMEN DOĞAL YÖNTEMLERLE HAZIRLANIYOR´

Kazdağları ve Madra Dağı´nın doğal ortamında, asırlık zeytin ağaçlarında yetişen zeytinlerin bölgeye has yöntemle tüketiciye sunulduğunu söyleyen üretici Mehmet Semerci, doğal yöntemlerle hazırlanan zeytinlerin hem damak tadı olarak hem de katkısız olmasıyla tercih edildiğini söyledi. 4 nesilden bu yana zeytincilikle uğraştıklarını söyleyen Mehmet Semerci, üretimden de çok büyük keyif alan zeytin işçisi olarak kendisini tanımlıyor. Hem maddi hem de zeytinin verdiği manevi hazzı ölçmenin kendileri için mümkün olmadığını söyleyen Semerci, birçok zeytincinin bu duyguları yaşadığını söyledi.

Zeytinde 20202021 sezonunun sonuna geldiklerini söyleyen Mehmet Semerci, "Bu meşakkatli geçen 34 ayın sonundayız. Bu dönemde topladığımız ürünleri değerlendiriyoruz. Çeşitli zeytinler yapıyoruz ve günlük topladığımız zeytinlerden yağları elde ediyoruz. Zeytin yapımı muhafazası zor bir süreç. Bu yıl ürün rekoltesi yüksek olmasa da kalitesi çok yüksek. Yuvarlama zeytin, bölge zeytininin en iyi değerlendirildiği bir yöntemdir. Tamamen doğal olması en büyük özelliğidir. Varillerde sadece zeytin ve tuz bulunmaktadır. Tuz miktarı da oldukça düşük seviyededir. Kendi suyu içerisinde olan bir zeytin çeşididir. Olması için 6 aya yaklaşan bir süre geçmektedir. Hiçbir kimyasal içine girmez ve bölgenin kendine has zeytinyağı özelliklerini de içinde taşımaktadır. Bu direkt hissedilebilir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-16 09:29:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.