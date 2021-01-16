Bu zeytinler sofralara, yuvarlanarak geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu zeytinler sofralara, yuvarlanarak geliyor

DHA

Bu zeytinler sofralara, yuvarlanarak geliyor


Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR´in Edremit ilçesinde sofralık zeytinler, içerisine sadece tuz konulup her 3 günde bir yuvarlanan varillerde olgunlaştırılıyor. Varillerde 4 ile 6 ay arasında tutulan zeytinlerin suyunu salması ve içine konulan tuzu emmesi bekleniyor. Doğal yolla fermente olan zeytin, başka bir katkı maddesi eklenmeden sofralarda tüketilecek hale geliyor. Zeytin üreticisi Mehmet Semerci, doğal yollarla fermente olan zeytinlerin farklı bir nefaseti olduğunu söyledi.
Edremit Körfezi´nde sofralık zeytinler, atadan kalma yuvarlama ya da çevirme denilen yöntem ile yapılıyor. Zeytinler, 130 kilogram kapasiteli varillerde 4 ile 6 ay arasında değişen sürelerde bekletilerek hazır hale geliyor. Bu süre içinde zeytinin suyunu salması ve içine konulan tuzu emmesi bekleniyor. Yan duran variller, zeytin ve tuzun karışıp, hazır hale gelmesi için 3 günde bir yuvarlanıyor. Varillerin arada dikilerek, hava almaması için kapakları sıkılıyor. Ardından da yeniden yan yatırılıyor. Doğal yolla fermente olan zeytinler, başka bir katkı maddesi konulmadan sofrada tüketilecek hale geliyor.
`TAMAMEN DOĞAL YÖNTEMLERLE HAZIRLANIYOR´
Kazdağları ve Madra Dağı´nın doğal ortamında, asırlık zeytin ağaçlarında yetişen zeytinlerin bölgeye has yöntemle tüketiciye sunulduğunu söyleyen üretici Mehmet Semerci, doğal yöntemlerle hazırlanan zeytinlerin hem damak tadı olarak hem de katkısız olmasıyla tercih edildiğini söyledi. 4 nesilden bu yana zeytincilikle uğraştıklarını söyleyen Mehmet Semerci, üretimden de çok büyük keyif alan zeytin işçisi olarak kendisini tanımlıyor. Hem maddi hem de zeytinin verdiği manevi hazzı ölçmenin kendileri için mümkün olmadığını söyleyen Semerci, birçok zeytincinin bu duyguları yaşadığını söyledi.
Zeytinde 20202021 sezonunun sonuna geldiklerini söyleyen Mehmet Semerci, "Bu meşakkatli geçen 34 ayın sonundayız. Bu dönemde topladığımız ürünleri değerlendiriyoruz. Çeşitli zeytinler yapıyoruz ve günlük topladığımız zeytinlerden yağları elde ediyoruz. Zeytin yapımı muhafazası zor bir süreç. Bu yıl ürün rekoltesi yüksek olmasa da kalitesi çok yüksek. Yuvarlama zeytin, bölge zeytininin en iyi değerlendirildiği bir yöntemdir. Tamamen doğal olması en büyük özelliğidir. Varillerde sadece zeytin ve tuz bulunmaktadır. Tuz miktarı da oldukça düşük seviyededir. Kendi suyu içerisinde olan bir zeytin çeşididir. Olması için 6 aya yaklaşan bir süre geçmektedir. Hiçbir kimyasal içine girmez ve bölgenin kendine has zeytinyağı özelliklerini de içinde taşımaktadır. Bu direkt hissedilebilir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-01-16 09:29:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapı korkuluklarından geçemedi, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kapı korkuluklarından geçemedi, itfaiye kurtardı
56 saatlik kısıtlama Balıkesir’de başladı
YEREL HABERLER 56 saatlik kısıtlama Balıkesir’de başladı
Altıeylül kar teyakkuzunda
YEREL HABERLER Altıeylül kar teyakkuzunda
Balıkesir'de jandarmadan kar lastiği uygulaması Jandarma 46 araca 23 bin lira ceza uyguladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan kar lastiği ...
Balıkesir'de jandarma 18 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 18 aranan şahsı yakaladı
Edremit’te tütün operasyonu
YEREL HABERLER Edremit’te tütün operasyonu
Burhaniye’de kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de kar yağışı etkili oldu
Sındırgı'da kar seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu
YEREL HABERLER Sındırgı'da kar seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu
Balıkesir'de Aralık ayında 2 bin konut satıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Aralık ayında 2 bin konut satıldı
Balıkesir’de koronaya karşı "dört hırsız sirkesi"
YEREL HABERLER Balıkesir’de koronaya karşı "dört hırsız sirkesi"
Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için dört hırsız sirkesi üretiyorlar
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için dört ...
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon:19 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na ...
Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları ...
Sındırgı’da kumar oynarken yakalananlardan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Sındırgı’da kumar oynarken yakalananlardan 2'si ...
Büyükşehir, kente estetik ve güvenli alan kazandırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, kente estetik ve güvenli alan ...
Balıkesir'de son 2 haftada 41 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de son 2 haftada 41 uyuşturucu şüphelisi ...
Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nden haşereyle mücadelede ilçelere destek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nden ...
Baba-oğul, makas ve silahla akaryakıt istasyonunda pompacıyı yaraladı
YEREL HABERLER Baba-oğul, makas ve silahla akaryakıt istasyonunda ...
Karesi’de kar seferberliği
YEREL HABERLER Karesi’de kar seferberliği
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu-Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu kullanıcılarına şok operasyon
YEREL HABERLER Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu kullanıcılarına şok ...
(Özel) Kazdağları’nın beyaz örtüsü havadan böyle görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Kazdağları’nın beyaz örtüsü havadan böyle ...