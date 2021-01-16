Bandırma'da Makaron operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda boş ve dolu Makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce Bandırma İlçesinde yapılan çalışmada bir şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 43 bin 800 Adet Boş Makaron,

11 bin 360 Adet Dolu Makaron ve 81,2 Kg Kıyılmış Tütün ele geçirildi. Yetkililer Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaların aralıksız ve titizlikle devam ettiğini belirtti.

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