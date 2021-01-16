Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 18 aranan şahıs yakalanırken, 4 ateşli silah ve bu silahlara ait 25 fişek elle geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; İl merkezinde 7 aranan şahıs, Ayvalık İlçesinde 2 aranan şahıs, Bandırma İlçesinde 5 aranan şahıs, Burhaniye İlçesinde 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 10 fişek, Edremit İlçesinde 3 aranan şahıs, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ve Gömeç İlçesinde 1 aranan şahıs olmak üzere toplam 18 aranan şahıs yakalanırken 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 19 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.