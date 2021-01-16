Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 18 aranan şahıs yakalanırken, 4 ateşli silah ve bu silahlara ait 25 fişek elle geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; İl merkezinde 7 aranan şahıs, Ayvalık İlçesinde 2 aranan şahıs, Bandırma İlçesinde 5 aranan şahıs, Burhaniye İlçesinde 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 10 fişek, Edremit İlçesinde 3 aranan şahıs, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ve Gömeç İlçesinde 1 aranan şahıs olmak üzere toplam 18 aranan şahıs yakalanırken 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 19 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.