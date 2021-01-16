Balıkesir'de 11 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı uyuşturucu uygulamasında 11 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 9 şahıs adli işlem sonucu serbest kalırken, 1 şüphelinin gözaltı süresi devam ediyor.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak, Balıkesir il merkezi. Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada 11 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 9 şahıs adli işlem sonucu serbest kalırken, 1 şüphelinin gözaltı süresi devam ediyor.
Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 27,50 gram metamfetamin, 41 adet sentetik ecza hap, 3,93 gram esrar, 15,42 gram toz esrar, 8 adet ecstasy
hap, 0,76 gram kokain maddesi, 2 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 995 TL para ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.