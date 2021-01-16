Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit Körfezi, 4 yıl sonra yağan karla beyaza büründü. Çocuklar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkarak, kar topu oynadı.

Balıkesir'in sahil şeridindeki ilçeleri Ayvalık ve Burhaniye ile Edremit'e bugün kar yağdı.

En son 7 Ocak 2017´de kar yağan Edremit, beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çocuklar evlerinin önüne çıkarak, 4 yıl sonra yağan karın keyfini kar topu oynayarak, çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-16 15:05:59



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