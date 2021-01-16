Daskut ekibi sokak hayvanlarını besledi

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Daskut arama ve kurtarma Derneği ekibine bağlı üyeler Kepsut'ta sokak hayvanlarını beslediler.

Kepsut'ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanseverlerin sokak hayvanlarını besleyemediği bu günlerde Daskut arama kurtarma Derneği ekibine bağlı üyeler sokak araları, meydanlar ve hayvanların toplandığı alanlarda yemleme çalışması yaptılar.

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