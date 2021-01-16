Manyas'ta kar yağışı çocukları sevindirdi

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Manyas’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Manyas'ta kar yağışı şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşatmazken, yollarında açık olduğu belirtildi. Manyas'ta kar yağışı doğal güzellikleri ortaya çıkardı. Karı gören çocuklar kendilerine sokak ve bahçelere atarak, arkadaşlarıyla kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkardılar. Kar yağışı hala ince, ince yağmaya devam ediyor.

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