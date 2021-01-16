Kar keyfi kısıtlamayı yendi

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Yoğun kar yağışı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denk gelince vatandaşlar kartopu oynamak için yasağı görmezden geldi.



Balıkesir ve ilçelerinde kar yağışını gören vatandaşlar sokağa çıkma yasağının olduğunu unutarak kendilerini dışarı attı. 7’den 70’e çoğu vatandaş dışarı çıkarak senelerdir Balıkesir’e uğramayan karla hasret giderdi. Sokağa çıkma yasağı ile kesişen kar yağışında polis ekipleri vatandaşları evlerine sokmakta büyük çaba sarf etti.

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