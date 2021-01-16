Sındırgı-Akihisar yolu trafiğe kapandı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Akihisar yolu ulaşıma kapandı.

Balıkesir'de bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bölgelerde, ulaşımda aksaklığa neden oldu. Sındırgı Akhisar yolu akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı. Yol üstünde kamyon yüklü bir tırın kalması nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşadı. SındırgıAkhisar yolunun ulaşıma açılması için belediye ve karayolları ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

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