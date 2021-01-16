Sındırgı'da etkili olan karda, araçlar yolda kaldı

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Necip KARATUNA/ SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar sonrası bazı araçların yolda kalmasıyla kapanan Sındırgı-Akhisar yolu, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. SındırgıAkhisar yolunda bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı. Trafiğe kapanan yolda, kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara, Sındırgı Belediyesi ekiplerinin yanı sıra karayolları ekipleri de destek verdi. Birkaç saatlik çalışmanın ardından yol, yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin yolun açık kalması için çalışmalara aralıksız devam edeceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Necip KARATUNA

2021-01-16 23:19:50



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