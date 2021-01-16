Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu avı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda; E.K, F.D, ve F.K isimli şüpheliler yakalandı.

3 zanlının kaba üst aramasında çeşitli markalarda toplam 60 adet uyuşturucuuyarıcı hap ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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