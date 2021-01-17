Edremit Belediyesi, Kazdağları’nda karla mücadeleye devam ediyor

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında zaman zaman trafiğe kapanma tehlikesi yaşanan Edremit Yenice Karayolunda Edremit Belediyesi ekipleri 24 saat aralıksız kar küreme çalışması yapıyor.

Kazdağları’ndan geçen ve Balıkesir’in Edremit ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan önemli yolda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle yol kesiminde bazı bölgeler zaman zaman trafiği tehlikeye sokuyor. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yağışın başladığı saatlerden itibaren görev yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

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