Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu; 5 kişiye gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakaladı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir merkez, Susurluk ve Bandırma'da 5 ayrı çalışmada 5 şüpheli şahıs yakaladı,yakalanan 5 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2,62 gram metamfetamin, 6,57 gram esrar ve 17 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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