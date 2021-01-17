Balıkesir’de polisten silah operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkeziyle, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 adet ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından il merkezinde yapılan çalışmalarda 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 44 kartuş, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 4 arana şahıs yakalandı. Eş zamanlı operasyonların Ayvalık etabında 1 adet Wizard marka ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 40 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

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