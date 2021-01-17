Ülkü Ocakları’ndan soğukta çalışan görevlilere sıcak jest

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görevleri gereği sokakta bulunan emniyet ve belediye temizlik işçilerine Edremit Ülkü Ocaklarındaki Ülkücü gençler soğuk havada sıcak bir çay ve kek ikramında bulundular.

Gece sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Edremit ilçesinde gece boyunca pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarında sokaklarda çalışmak zorunda kalan polis, bekçi ve belediye temizlik işçilerini unutmayan Edremit Ülkü Ocaklarındaki Ülkücü gençler sıcak çay ve kek ikramına bulundular.

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