Balıkesir'de 4 uyuşturucu şüphelisini yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve Ayvalık'ta yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli şahsı yakalarken, bir miktar uyuşturucu madde ve ateşli silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi ve Ayvalık ilçelerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak çalışmada 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şahısta haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.
Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 11,48 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 adet sentetik ecza hap, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 48 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 41 adet mermi ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.