Balıkesir'de 8 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların aramalarında 3 ateşli silah ve bu silahlara ait 7 fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Gönen'de yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 8 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 2 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.