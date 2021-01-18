Hayırsever fırıncı sokak hayvanlarını besliyor

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde fırıncılık yapan Turhan Eyiol hergün kırsal mahallelere ekmek götürdüğünde sokak hayvanlarını ekmekle besliyor.

Kepsut ilçesinde fırıncılık yapan Turhan Eyiol kırsal mahallelerdeki işyerlerine ekmek bıraktıktan sonra mahalle ve arazilerde bulunan sokak hayvanları için belli noktalara bayat ekmek bırakarak besliyor. Kepsut'ta bulunan vatandaşalar Turhan Eyiol'u Somuncu Baba lakabı ile anıyor. Hayırsever fırıncı Eyiol yaptığı açıklamada, "Mevlam bize vermiş. Bizde paylaşacağız. Biz yerlerdekine merhamet etmedikçe, göklerden merhamet beklemeyeceğiz. Bu karda kışta mahlukata yardımcı olalım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.