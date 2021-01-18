İvrindi'de 2 kırsal mahalleye karantina

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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Gömeniç ve Küçükyenice kırsal mahalleleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gömeniç ve Küçükyenice mahallelerinde bazı kişilerin Kovid19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Gömeniç ve Küçükyenice kırsal mahallelerinde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla Pazar gününden itibaren karantinanın başlatıldığı ifade edildi.

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