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Barınaktaki can dostlara, sevgi dolu kalpler aranıyor  

DHA

Barınaktaki can dostlara, sevgi dolu kalpler aranıyor  


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi'nin Altıeylül ve İvrindi ilçelerindeki toplam 2000 kapasiteli 2 hayvan barınağında son 2 yılda toplam 10 bin sokak hayvanının bakım ve rehabilitasyonu sağlandı. Son bir yılda 6 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Her gün 2.5 ton yemek artığı ve bayat ekmek toplanarak beslenilen hayvanların sahiplendirilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi `Dışardan sevme, sahiplen, ailesi ol´ sloganıyla kampanya başlattı. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve İvrindi ilçelerindeki 2 barınakta şu an bakımları devam eden 1200 sokak hayvanına yeni ev sahipleri bulmak için kampanya başlattı. Özellikle Balıkesir´in turistik bölgeleri olan Edremit ve Bandırma körfezlerine tatil için gelen vatandaşların, 2-3 ay bakıp sokağa saldığı hayvanlar, kent yaşamında sorunlara neden oluyor. Ev yaşamına alışıp, doğal ortamda zorluk çeken hayvanlar sokaklarda yaşam mücadelesi verirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hayvanları Altıeylül ve İvrindi ilçelerindeki 2 barınakta rehabilite etmeye çalışıyor. Bu kapsamda son 2 yılda toplam 10 bin sokak hayvanının bakım ve rehabilitasyonları yapıldı. Son bir yılda 6 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Ekipler, her gün 2.5 ton yemek artığı ve bayat ekmek toplayarak, barınaktaki hayvanların karınlarını doyuruyor. Büyükşehir Belediyesi, kentteki hayvansever derneklerine de geçtiğimiz yıl 50 ton mama desteği verdi.
`ASIL AMACIMIZ YENİ AİLELERİ OLSUN´
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, barınaklardaki sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için `Dışardan sevme, sahiplen, ailesi ol´ sloganıyla kampanya başlattı. Sokak hayvanlarının sadece bakımını gerçekleştirmek amacında olmadıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni aile bulmak ve gerçek hayvanseverlerle, barınakta rehabilitesi gerçekleşen sokak hayvanlarını buluşturmak istediklerini bildirdi. Başkan Yılmaz şunları söyledi:
"Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Sivil toplum kuruluşlarımızla, hayvan severlerle birlikte devam ediyoruz. Şu an iki tane barınağımız, belediyemiz kontrolünde aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tabi ki ilçelerimizdekilerle birlikte 12 hayvan barınağı var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçelerimize de veteriner hekimlerimizin desteğinin yanı sıra mama desteğinde bulunuyoruz. Aynı zamanda rehabilitasyon çalışmalarında da destek olmaktayız. Bizim, özellikle İvrindi´de bulunan modern barınağımızda, gerekli ihtiyaçların hepsinin karşılanabildiği, ameliyatların gerçekleştirilebildiği bir altyapı mevcut. Bu barınağımızda, son bir yılda toplam 6 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Yüzlerce sokak hayvanının da gerekli tedavileri yapıldı. Baktığımız zaman, biz şehir olarak hayvan severlerimizle birlikte uyum içinde hareket ediyoruz. Şuanda bu hayvanların sahiplenmesi için bir kampanya yürütüyoruz. Bu konuda, şehrimizdeki hayvan severlerden destek bekliyorum. Barınaklarımızdaki dostlarımız için gerçek hayvan severler arıyoruz. Dışardan sevmekten ziyade, onları sahiplenecek, yeni aile olacak, hayatı onlar için daha kolay hale getirecek sevgi dolu kalpler bulmaya çalışıyoruz. Ama biraz daha halkımızın desteğini bekliyoruz."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-01-19 09:04:02

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