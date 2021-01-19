(Özel) Kar yağışı dindi, güzellikleri kaldı Kazdağları’nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi

Edremit Körfezinin kuzeyinde yer alan 21 bin 300 hektarlık Kazdağları, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüsü ile kartpostallık bir görünüme büründü.

Cuma günü başlayan ve hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında Kazdağları’nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Günün ilk saatleri ile bulutların arasından kendisini gösteren güneş ile birlikte Kazdağları’nın güzelliklere ortaya çıktı. Yeşilin binbir tonu ve karın beyaz güzelliği bir araya geldi. Kazdağları’nın bu güzellikleri havadan drone ile görüntülendi.

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