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FETÖ'nün 'polis okulu' yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

DHA

FETÖ'nün 'polis okulu' yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)BALIKESİR merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'polis okulu´ yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilere yönelik Balıkesir ile İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa´da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 polis, 3 öğretmen ile ihraç 2 polis ve 12 özel sektör çalışanı gözaltına alındı. 20 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-01-19 11:24:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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