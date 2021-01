Sındırgı-Simav yolunda müjdeli haber

Bigadiç Sındırgı Simav ilçelerini de kapsayan Sındırgı Demirci yolu 2021 yatırım programına alındı. Balıkesir, Kütahya ve Manisa ilçelerinin kesişme noktasında olan 1984 yılına kadar İzmir İstanbul yolu güzergahında bulunan Sındırgı ilçesinde yol sorunu artık tarihte kalıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı iken 1995 yılında ziyaret ettiği ve yollarının labirent gibi olduğunu belirtmesinin ardından 2004 yılında AK Parti hükümetinin Balıkesir’deki ilk yol icraatı Sındırgı Bigadiç karayolunun yapılması ile başlayan, Sındırgı Akhisar yolu ile devam eden serüven yıllardır özlem duyulan Sındırgı Simav karayolunun Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanarak 2021 yılı yatırım programına alınması ile taçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında Manisa Demirci mitinginde şahsen verdiği Demirci Sındırgı yolunun yapılacağı müjdesi de böylece gerçekleşmiş oldu.

Bigadiç Sındırgı Simav Termal Yolunda bir hayali gerçekleştirmenin ve yapılmaz deneni yapan AK Parti’nin bir neferi olmaktan gurur duyduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, "Bir şehrin büyüyebilmesi ve gelişebilmesi pazarlara olan ulaşım ağına bağlı. Sındırgı yıllar boyunca İzmir İstanbul yolu ve Kütahya İzmir arasındaki tam aksta yer almış. Ekmeğini 1984 yılına kadar bu yolların yemiş. Ama 84 yılından sonra geriye doğru İstanbul yolunun ayrılması ile beraber, maalesef göçler başlamış. 62 binlerde olan nüfus 32 bin nüfusa kadar ilçe gerilemiş. Bizler gayretlerimiz önce Sındırgı’da Balıkesir yolunu bağlamak, sonra İzmir’e olan bağlantımızı gerçekleştirmek, Kertil yolu istikameti ile. Bu zaman zarfında uğraştığımız en büyük şey Bigadiç Sındırgı Simav arasında olan yolu da yaptırabilmekti. Çünkü hem 20’ye yakın kırsal mahallemiz orada. Hem maden kamyonları İzmir’e ulaşımını, İstanbul’ a ulaşımını bu yol güzergâhından sağlanıyordu. 40 kilometre daha uzun bir yoldan Simav ve Gediz İzmir’e İstanbul’a ulaşımını sağlıyor. Çünkü bu virajlı yollar hakikaten insanları bezdirecek kadar kötüydü. O kötü yolları biz önce 2015’li yıllarda ihalesini yaptırarak o zaman için 24 milyon liraya projesini yaptırdık. Çok şükürler olsun, şimdi de bugün aldığımız müthiş bir haberle inşallah 2021 yılında Bigadiç Sındırgı ve Simav ilçeleri içerisinde bulunan Termal yol da dediğimiz bu yol, 72 km’lik yol Demirci yol ayrımına kadar olan alan 111 milyon lira ödenek ayrıldı. Allah binlerce razı olsun. Yani bu işle ilgili bizim emeğimiz zayi olmadı. Başta bu işle ilgili tabi ki Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanımız, Hamza Dağ İzmir milletvekilimiz, hemşehrimiz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Balıkesir milletvekillerimiz, geçmişte olanlar da, hem Bigadiç Belediye Başkanımız İsmail Avcı, hem Simav belediye başkanlarımız eski ve yeni, Kütahya milletvekillerimiz ile birlikte gayretlerimiz sonuç buldu. Sındırgımıza bölgemize, termal bölgesinde bulunan Simav’a, Gediz’e Bigadiç’e, Sındırgı’mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Ulaşım demek hakikaten her şey demek. Özellikle Simav istikametinde Binmurt’ta, İzzetin’de, Kümeçınar’da o bölgede bulunan bütün kırsal mahalleler, Sındırgı’ya çok daha rahat ulaşabilecekler" dedi.



Duble yol olacak, 11 tünel yer alacak

Projenin Bigadiç’ten başlayarak, Demirci ayrımına kadar duble olarak yapılacağını belirten Başkan Yavaş, “Projemiz Bigadiç’ten başlayacak, Sındırgı’ya gelecek Sındırgı’da bir kavşakla beraber, Simav istikametine devam ediyor, toplam 72 km’lik bir proje, Bigadiç’ten Simav yoluna doğru, Demirci yol ayrımına kadar olan alanı kapsıyor. Burada toplam 11 tane tünel var. Toplamında da 11 bin 700 metrelik mesafelik tünel ağı var” dedi.



"Her şey hayalle başladı, hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Başkan Yavaş, “Her şey hayalle başlıyor. İki buçuk saatte gittiğimiz Balıkesir’e bugün yarım saatte gidiyoruz. Binali Yıldırım Allah razı olsun, şu anda Akhisar’a doğru yol neredeyse yarı oldu. Şimdi Simav yolu olur mu olmaz mı derken yani yapılamaz denenleri yapan bir AK Parti’nin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Onun için Simav yolu en büyük hayallerimden birisiydi. Onu gerçekleştirmenin inşallah hazzını hep beraber yaşayacağız. Rabbim bir an öncede hem kazma vurmayı, hem açılışını yapmayı nasip etsin diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.



Yol aynı zamanda 20 kırsal mahallenin Sındırgı’ya ulaşımını da kolaylaştıracak

İlçenin dere boyu bölgesi olarak tabir edilen Sındırgı Simav yolu üzerinde bulunan 20 kırsal mahallesine de ulaşım kolaylaşacak. Dar ve keskin virajları ile ölümlü kazaların yaşandığı ve özellikle karlı havalarda ulaşıma kapanan yol artık kâbus olmaktan çıkacak.

Yol güzergâhında bulunan Mumcu Mahallesi'nde doğan AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla da, “İlçemizin iki yollarından kötü yollarından biri Akhisar biri Simav yoluydu. Bunlar bizim için zor, kötü yollarımızdı ne yazık ki, geçtiğimiz yıllarda Kertil yolu Akhisar yolu başladı. Şu anda baya yol kat edildi. O taraftan artık mutluyuz. Simav yolu için mücadelemizi vermekteydik. Geçmişten günümüze gerek milletvekillerimize, gerek belediye başkanımız, gerek ilçe başkanlarımız mücadelesini verdi. Bugün resmi gazetede yayınlanan habere göre, artık müjdeli haber geldi. Simav yolumuz 2021 yılı yatırım programına alındı. Kendi köyümün de orda olması hasebiyle yolun zorluğunu yıllarca yaşadık. Yıllarca çektik bu yolumuzu. İnşallah 2021 yılıyla Simav yolu kabus olmaktan çıkacak, ilçemize Balıkesir’imize hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.