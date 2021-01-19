İvrindi kar engelini aştı

Cuma günü itibari ile bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan yollar, İvrindi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İlçe sınırları içerisinde yürüttüğü hummalı çalışması işe başarıyla açıldı.

Cuma gününden itibaren ekstra çaba sarfettiklerini dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Bölgemizi etkisi altına alan yoğun yağış sebebiyle merkez de dahil kırsal mahallelerimizin tamamı ulaşıma kapandı. Bizler İvrindi Belediyesi olarak yapılan uyarıları dikkate alarak önlemlerimizi almıştık. Cumartesi sabahın ilk ışıklarından itibaren yoğun kar yağışının dinmesini beklemeden işe koyulduk. Belediyemize ait tüm arazi araçlarımız ve personelimiz ile sahadaydık. Bereketini ve kartpostallık görüntüsünü özlediğimiz kar yağışı, ufak çaplı aksaklıkları beraberinde getirse de üstesinden gelmesini bildik.”

Tüm birimler dört koldan

Sadece İvrindi Belediyesi olarak mücadele etmemiz ekipman olarak mümkün değil diyen Başkan Cengiz “İlçemize ne zamandır bu kadar yoğun kar yağışı olmuyordu. Hemşehrilerimiz oluşan güzel manzaranın keyfini çıkartırken bizler ulaşımın aksamaması adına görevimizin balondaydık. Büyükşehir Belediyemize ait greyder, Bizim Belediyemize ait greyder, kepçeler, tüm arazi araç ve ekipmanlar, Kara Yollarına ait bir adet greyder ve İlçe İtfaiye Amirliğine ait bir adet kepçe sahadaydı. Halkımızın ulaşım sorununun yaşanmaması adına dört koldan mücadelemizi sürdürdük”

Yolda kalanların yardımına koştuk

Bölgemizde hissedilen yoğun kar yağışında ufak çaplı aksaklıklar da yaşandı diyen Başkan Cengiz “Cumartesi en yoğun kar yağışının yaşandığı gündü. İvrindiKorucu yol güzergahı Yağlılar mahallesi yakınında yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan yolda Büyükşehir Belediyesi ve İvrindi Belediye ekiplerimizce mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmaya eşlik ettik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ilettik. Neyse ki ilçemiz genelinde trafik kaydına geçen bir kazamız olmadı. Burnu kanayan vatandaşımızın dahi olmaması en büyük tesellimiz” dedi

69 mahalle yolu ulaşıma açıldı yol genişletme çalışmaları sürüyor

Tüm ekiplerin gösterdiği üstün mücadele ile merkez de dahil 69 mahallemizin ana yol ve mahalle iç yolarını açtıklarını dile getiren Başkan Yusuf Cengiz “ Bu tarz durumlar üstün gayret gerektiren ve emek isteyen işler. Yorulsak da emeğimizin karşılığını aldığımızı gördükçe yorgunluk sonunu huzura bırakıyor. Tüm mahallemizin yollarını açtık. Ulaşmadığımız, yolunu açmadığımız hiç bir kırsal kalmadı. Açtığımız yollarda olası tehlike yaşanmaması için ekiplerimiz genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Yola çıkacak vatandaşlarımızın ara ara oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını ve gerekli tedbiri almalarını rica ediyorum” dedi”

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