İstiklal konulu şiir yarışması düzenleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstiklal konulu şiir yarışması düzenleniyor

İHA

İstiklal konulu şiir yarışması düzenleniyor

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kent Konseyi, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından 'İstiklal Konulu Şiir Yarışması' düzenleniyor.
12 Mart 2021 tarihinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılının kutlanacağını belirten yetkililer, bu önemli güne yakışan bir etkinlik planladıklarını ifade ettiler. Paydaş kurumların yapmış olduğu ortak açıklamada; “Milletimizin ve devletimizin bağımsızlığının destanı, moral değerlerinin inşası ve bu değerler sisteminin sembolü olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yılını anmak; İstiklal Marşında dile getirilen değerlerimizi canlı tutmak amacıyla İstiklal Konulu Şiir Yarışması düzenliyoruz. Kuvayı Milliye kenti ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazmasındaki en büyük destekçisi Hasan Basri Çantay'ın şehri olan Balıkesir'in bu günü anlamlı bir etkinlikle kutlayacak olmasından mutluyuz. İstiklal Mücadelemizin şahidi Mehmet Akif Ersoy'un satırlara işlediği Milli Şuur ve ruhu yaşatabilmek, gelecek nesillere taşımak en büyük görevimizdir. TBMM Genel Kurul’unda 2021 Yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi de bugünün önemine vurgu yapmaktadır. Bu manada, bu ruhu ve şuuru işlemiş istiklal konulu şiirleri bekliyoruz. Yıl içerisinde pandemi şartlarına uygun olarak İstiklal Marşı Yılı etkinliklerimiz devam edecektir." dendi.
Yarışmanın Yürütücü Kurumu olan Balıkesir Kent Konseyi resmi sayfasından 1 Ocak 2021 tarihinde yapılan duyuru ile başlayan yarışmaya Türk Cumhuriyetleri’nden de 18 yaşından gün almış herkes katılabilecek. Seçici Kurulunda birçok akademisyen, şair ve Nurullah Genç’in de bulunduğu İstiklal Konulu Şiir Yarışması’na Türk Cumhuriyetleri'nden katılacak olan şairler eserlerini kendi dillerinde yazabilecekler. 1 Ocak 2021 tarihinde başlayan başvurular 1 Mart 2021 itibari le son bulacak. Yarışmada birinci şiir 4.000, ikinci şiir 3.000, üçüncü şiir 2.000 ve Mansiyon (1 Adet) alan şiir de 1.000 TL olarak ödüllendirilecek.
İstiklal Konulu Şiir Yarışması'na katılmak isteyen şairler ayrıntılı şartnameye ulaşmak ve başvuru yapmak için www.balikesirkentkonseyi.orghttps://balikesirkentkonseyi.org/form/istiklalsiirleriulusalsiiryarismasiyarismacitanitimkarti.html adresini ziyaret edebilirler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavuk kış ortasında civciv çıkardı
YEREL HABERLER Tavuk kış ortasında civciv çıkardı
Erdek'te sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Erdek'te sokak hayvanları unutulmadı
Burhaniye AK Parti´de Gedikoğlu güven tazeledi
YEREL HABERLER Burhaniye AK Parti´de Gedikoğlu güven tazeledi
Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı
İvrindi kar engelini aştı
YEREL HABERLER İvrindi kar engelini aştı
Sındırgı-Simav yolunda müjdeli haber
YEREL HABERLER Sındırgı-Simav yolunda müjdeli haber
FETÖ'nün 'polis okulu' yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün 'polis okulu' yapılanmasına operasyon: 20 ...
Balıkesir'de tefecilik operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de tefecilik operasyonu
(Özel) Kar yağışı dindi, güzellikleri kaldı Kazdağları’nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Kar yağışı dindi, güzellikleri ...
Barınaktaki can dostlara, sevgi dolu kalpler aranıyor  
YEREL HABERLER Barınaktaki can dostlara, sevgi dolu kalpler ...
11 ilde FETÖ operasyonu başladı
YEREL HABERLER 11 ilde FETÖ operasyonu başladı
Araç yangını büyük panik oluşturdu
YEREL HABERLER Araç yangını büyük panik oluşturdu
Kepsut'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kepsut'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi ...
İvrindi'de 2 kırsal mahalleye karantina
YEREL HABERLER İvrindi'de 2 kırsal mahalleye karantina
Balıkesir İtfaiyesi, 2020´de 8 bin 893 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Balıkesir İtfaiyesi, 2020´de 8 bin 893 olaya müdahale ...
Sigara izmaritinden çıkan yangında ev küle döndü
YEREL HABERLER Sigara izmaritinden çıkan yangında ev küle döndü
Sındırgı’da kar keyfini atlarla sürdüler
YEREL HABERLER Sındırgı’da kar keyfini atlarla sürdüler
Kaymakam Kaya Manyas’a veda etti
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya Manyas’a veda etti
Balıkesir İtfaiyesi 2020 yılında 8 bin 893 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Balıkesir İtfaiyesi 2020 yılında 8 bin 893 olaya ...
Kepsutlu sağlıkçılar kar altında zorlukla görev yapıyor
YEREL HABERLER Kepsutlu sağlıkçılar kar altında zorlukla görev ...
Balıkesir'de kurallara uymayan 803 kişiye 510 bin lira ceza Balıkesir'de son 1 haftada 101 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kurallara uymayan 803 kişiye 510 bin ...
Hayırsever fırıncı sokak hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Hayırsever fırıncı sokak hayvanlarını besliyor
Balıkesir’de pandemi yol kenarında ürünlerini satan köylüleri de etkiledi
YEREL HABERLER Balıkesir’de pandemi yol kenarında ürünlerini satan ...
Ayvalık Belediyesi’nin “Kapınızdayız Yanınızdayız” Projesi hayata geçti
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi’nin “Kapınızdayız Yanınızdayız” ...