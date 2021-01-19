Balıkesir’de kınalı tavuk kış ortasında civciv çıkardı

Burhaniye ilçesinde, Sabri Aydınlıgil ve eşi Aydan Aydınlıgil’e ait çiftlikte bakılan Kınalı adlı tavuk kış ortasında civciv çıkardı. Ortadan kaybolan tavuğun 22 gün sonra arkasında 6 civciv ile ortaya çıkması sahibine büyük bir sürpriz yaşattı. Kınalı ve civcivlerine gözü gibi baktığını anlatan Sabri Aydınlıgil, yavruların yaza kadar büyüyeceklerini söyledi.

Veteriner Hekim Murat Turhan da, geçtiğimiz haftalarda yaşanan ılık havanın bitkileri olduğu gibi hayvanların da aldattığını kaydetti. Kınalının kaybolmasına üzüldüğünü anlatan Sabri Aydınlıgil (67), ”Kanatlı hayvancılık yaptığım dönemde en çok üzüldüğüm olaylardan biri de kınalı denen tavuğun kaybolmasıdır. Fakat 2122 gün sonra komşu çağırdı. Ağabey, (Bu tavuk senin mi, civcivleri gezdiriyor) dedi. Bir de baktım bizim Kınalı. Civcivleri gezdiriyor. Ama, nereye yattı, nerede gurt oldu, onu bir türlü öğrenemedim. Ama, 21 gün o hiç aklımdan çıkmadı. Kayboldu derken 6 tane civciv sahibi yaptı bizi. Kendi gibi kızları ve oğlanları var. İlginç tarafı, bu kış gününde neyine güvendin çıkardın? Herhalde vakti saati geldi. Onlara gözüm gibi bakıyorum. İnşallah yazın onların da yumurtalarını piyasaya sunacağım” dedi.

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