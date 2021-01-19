BASKİ su abonelerini don olayına karşı uyardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Erdek İşletme Şefliği, su sayaçlarının donarak patlamaması için sayaçların izolasyon malzemeleri ile koruma altına alınmasını istedi.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü günlerde su sayaçlarının ‘don´ nedeniyle patlamaması için abonelerini izolasyon malzemeleri ile önlem almalarını talep eden BASKİ donan su sayaçlarına sıcak su veya ateşle müdahale edilmemesini duyurdu.

BASKİ’den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Sayaçların korunması ve bakımı vatandaşların görevidir. Abone sahiplerinin mağdur duruma düşmemeleri için çok soğuk havalarda sayaçların bulunduğu yerleri ısıya yalıtımlı malzemelerle muhafaza etmeleri gerekmektedir. Abonelerce tedbir alınmaması halinde; soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve onarımının pahalı olacağı, hatta gövdesi patlayan sayacın onarımı mümkün olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir” açıklaması yapıldı.

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