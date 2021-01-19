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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye AK Parti'de Gedikoğlu güven tazeledi

İHA

Burhaniye AK Parti'de Gedikoğlu güven tazeledi

Burhaniye ilçesinde, AK Partinin 2 kez ertelenen 7’nci ilçe kongresi Ahmet Akın Kültür Merkezinde yapılırken Namık Kemal Gedikoğlu güven tazeledi. Çok sayıda partilinin katıldığı genel kurulda, Namık Kemal Gedikoğlu ve Hayri Zeybek’in listeleri yarıştı.
AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Avukat Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Yavuz subaşı ile İl başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, il yöneticileri, ilçe başkanları delegeler ve partililer in katıldığı kongrede heyecan yaşandı. Ahmet Akın Kültür Merkezinde saat 15.00’de başlayan genel kurulda bir konuşma yapan Namık Kemal Gedikoğlu, 7’nci olağan kongresi tüm partililere hayırlı olmasını diledi. Gedikoğlu yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi, “19 Ağustos 2020 tarihinde genel merkez tarafından verilen bu görevi en iyi şekilde yapmak için çok çalıştık. Başta partimizin kurucu üyeleri, geçmiş dönem ilçe ve belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri olmak üzere bu güne kadar görev yapan tüm partili arkadaşlarımızın tecrübelerinden faydalandık. Hepsini ziyaret ettik. Bununla birlikte tüm mahalle muhtarlarımızı da ziyaret ederek mahallelerinde de bulunan eksiklikleri tespit ettik. Demokrasiye, ülkemize ve milletimize hizmet için kurulan partimizin ve Ak davamıza gönül vermiş yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kutlu göreve layık görülmem beni gururlandırdı. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yolundan ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için, durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kongremiz hayırlı olsun. Katılanlara teşekkür ediyorum. Burada kazanan Burhaniye olmuştur. Yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burhaniye’mize, Balıkesir’imize ve Türkiye’mize hizmet için yola devam” dedi. Konuşmaların ardından saat 17.00’de seçimlere geçildi. Seçimde 347 delege oy kullanırken, 3 oy geçersiz sayıldı. Geçerli oyların 221 adedini alan Namık Kemal Gedikoğlu güven tazelerken, rakibi Hayri Zeybek 123 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Gedikoğlu’nu ilk kutlayan Hayri Zeybek oldu. Gedikoğlu’nun başkanlığındaki yönetim de şu isimlerden oluştu. İhsan Karagöz, Güven Buluş, Bahar Kunt, Fevzi Ömer Salur, Turhan Güler, Latif Mete, Halide İkbal Adaş, Sinan Kul, Himmet Keleş, Efendi Şahiner, Rafet Eryılmaz, Yakup Gedik, Sevcan Akyol Özkan, Raif Çokçetin, Yener Korkut, Mücahit Şamil Kocaman, Murat Ecem, Metin Bilgiç ve Cihat Yalçın.

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