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Bankadan kredi çekerek açtığı kütüphaneye 7 bin 500 kitap sığdırdı Banka kredisiyle 7 bin 500 kitaplık bilgi hazinesini gençlere kazandırdı

İHA

Bankadan kredi çekerek açtığı kütüphaneye 7 bin 500 kitap sığdırdı Banka kredisiyle 7 bin 500 kitaplık bilgi hazinesini gençlere kazandırdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 10 bin kitap ile bölgenin en büyük kütüphanesini emekli maaşına karşılık banka kredisi çekerek kuran Kerim Erhan isimli vatandaş, yemedi içmedi banka kredisi taksitlerini ödedi.
Ayvalık Belediyesi bünyesindeki 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi’nde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucularından merhum Türkel Minibaş’ın ismini taşıyan kütüphanede kayıtlı 10 bin kitap dev bir bilgi hazinesi ile gençlere meşale tutmayı başaran 57 yaşındaki gemi inşaat mühendisi Kerim Erhan, kütüphanesi olmayan il ve ilçelerde de yeni kütüphanelerin kurulabilmesi için aynı fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Yaz aylarında ailesiyle birlikte geldiği Ayvalık’a kendi değimiyle aşık olduğunu belirten aslen İstanbullu ve iki çocuk babası Erhan, “Ben daha önce buna benzer 45 tane daha kütüphane kurdum. Bunları yaşattım. Bunların bir kısmı kapandı ama bir kütüphanenin nasıl kurulacağını biliyorum. Ayvalık’a bir katkım olsun diye düşünürken, yapılabilecek en güzel işin bir kütüphane olacağında karar kıldım” dedi.
Ayvalık’a kütüphane kazandırma kararını aldıktan sonra 2017 yılında ilk etapta kitapları seçtiğini ve yayın evlerine başvurduğunu anlatan Kerim Erhan, “Yayınevleri de sağolsunlar bana çok ciddi indirimde bulundular. Ama sonuçta o kitaplar için ortaya çok ciddi bir meblağ çıktı. Baktım ki benim maddi gücüm bu kadar kitabı satın almaya yetmiyordu. Ama kitapları da almam gerekiyordu. Bende emekli maaşıma karşılık bir bankadan kredi çekerek bu kitapları satın aldım. Aldığım krediyle de kitapların parasını yavaş yavaş ödedim” ifadelerini kullandı.
Kütüphanede 7’den 77’ye her yaş grubuna uygun 7 bin 500 kitabın bulunduğunu kaydeden Erhan, hedefinin bu sayıyı 10 bine çıkarmak olduğunu belirterek, “Pandemiden önce kütüphanemiz epey yoğundu. Ama şu anda pandemi dönemi olmasına rağmen kütüphaneye gelenler, kitap alanla ders çalışanlar var. Tabi benim hayalimde daha da çok insanın kütüphaneye gelmesi ve yararlanmasıdır. Ben kişiliğim gereği geçmişte yaptıklarıma değil, gelecekte ne yapacağıma bakarım. Bu yüzden de mümkün olursa kütüphanesi olmayan başka yerlere de böyle bir eserin kazandırılmasını isterim elbette ama benim bu anlamda finansal imkânlarım çok kısıtlı. Ayvalık’ta kurduğum bu kütüphaneyi bir başka yerde kurabilmem çok zor olur. Bu yüzden de bu tür oluşumlara her zaman elimden geldiğince destek vermeye çalışırım. Ben toplumumuzun geleceği için, çocuklarımıza kitap okumalarını sağlayarak önünü açmaktan yanayım. Bizim amacımız; kitapları yazanlar ve basanlarla, bu kitapları okumak için bekleyen geniş bir kitleyi bu vesile ile bir araya getirebilmektir. Bu konuda Ayvalık Belediyesi’nden de çok ciddi destek aldık. Bize çok güzel bir mekânı ayırdılar. Zaten bu kütüphane de Ayvalık Belediyesi’ne aittir. Ben, insanlarımızın mümkün olduğunca daha fazla kitap okumalarını arzuluyorum. Bu şekilde de kendilerini geliştirmelerini umuyorum. Çünkü kendini geliştiren her birey, bir süre sonra topluma yarar sağlamaya başlayan biri haline gelecektir. Böylelikle de geleceğimiz daha aydınlık olacaktır” diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi yetkilileri memnun
Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak da, Ayvalık’ın tanınmış işadamlarından Cihan Şişman’ın katkılarıyla belediye bünyesine bir gençlik merkezi kazandırıldığını hatırlatarak, “Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zeytin müzemizde Feyza Hepçilingirler adını taşıyan bir kütüphanemiz daha var. Ama gördüğümüz kadarıyla gençlik merkezimiz içerisinde bulunan Kerim Erhan beyin kurduğu bu kütüphane çok daha aktif bir durumda. Bu durum pandemi sürecinde de aynı paralelde devam ediyor. Kitap sirkülasyonu da katılımcı sayısı da oldukça yüksek. Bence Ayvalık’ta Kültür Bakanlığı bünyesindeki Halk Kütüphanesi’nden de daha aktif bir durumda. Biz de destek olmaya çalışıyoruz” dedi.
Kerim Erhan ile birlikte Ayvalık Belediyesi bünyesinde her mahalleye oluşturmaya çalıştıkları Mahalle Evleri Projesi kapsamında her mahalleye bir kitaplık kazandırmaya yönelik bir çalışmayı hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden Erkan Cılak, “Biz toplum olarak dijital platformlara daha fazla ağırlık vermeye başladık. Hatta bu durum adeta bir hastalık duruma doğru ilerliyor. Doğru ya da yanlış tüm bilgileri bu platformdan alıyoruz ama kitap okuyarak, öğrenmenin tadı bambaşkadır. Aslında bugün; ‘Türkiye niye böyle oldu?’, ‘Balıkesir niye böyle oldu?’, ‘Ayvalık niye böyle oldu?’ sorularının cevabı, insanlarımızın daha az kitap okumasından kaynaklanıyor. O yüzden de Kerim beyin yapmış olduğu bu özverili çabayı kutluyorum. O’nun bu yaptığı örnek çalışma keşke Türkiye’nin her yanına yayılabilse. Kerim bey bunu olumsuzluklara karşı direnerek gerçekleştirdi. Zor dayandı. Ama şu anda olumlu sonuçlar alınmaya başlandı. O yüzden de son derece mutluyuz” diye konuştu.

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