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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Valiliğinin logosu yenilendi

İHA

Balıkesir Valiliğinin logosu yenilendi

Balıkesir Valiliğinin logosu yenilendi. Vali Hasan Şıldak öncülüğünde Valilik kurumsal çalışmaları kapsamında Balıkesir Valiliğine yeni bir logo tasarlandı.
Marmara’nın incisi konumunda olan Balıkesir'in “Kültürel ve Tarihi Güzelliklerinin” vurgulandığı yeni logosunda “Karesi Sembolü”, “B Harfi Formu” ve “Kapı Simgesi” başlıklarında üç ayrı tema işlendi.
Tasarımın merkezinde Balıkesir'in temeli olan Karesi Beyliği’nin sembolü kullanılarak tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.
Yine tasarıma Balıkesir'e Cumhuriyet’in ilanından sonra verilen Balıkesir adının baş harfi olan B simetrik bir düzenle yerleştirildi.
Ege ve Marmara Bölgelerini birbirine bağlayan bir kapı olması dolayısıyla logo tasarımında bir kapı simgesi de işlendi. Ayrıca Valiliğin devletin temsilcisi konumunda olması, bu sebeple kapılarının bütün vatandaşlara açık olmasına da bir gönderme yapıldı.
Vali Hasan Şıldak konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; Kurumsal kimlik çalışması kapsamında İlimizin tarihine vurgu yapılarak hazırlanan bir logo çalışması gerçekleştirildiğini belirtip yeni logonun hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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