Gönen'in yeni Emniyet Müdürü Kartal

Emekli maaşları ne kadar

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Gönen İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç'ın 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmesinin ardından boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Metin Kartal atandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinden sorumlu 3. sınıf Emniyet Müdürü Metin Kartal Gönen Emniyet Müdürlüğüne atanarak göreve başladı. Gönen İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal evli ve iki çocuk babası.

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