Bandırma'da eskrim kursları başlayacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde imzalanan "Sporda Başarı İşbirliği ile gelecek" isimli proje ile ilk ve ortaokullara spor malzemesi desteği sağlanacak. Her yıl bir spor branşının ön plana çıkarıldığı projede bu yıl öğrencilere eskrim kursları verilecek.

"Sporda başarı iş birliği ile gelecek" ismiyle hayata geçirilen projenin imza töreni Bandırma İlçe Kaymakamlığında atıldı. İmza törenine İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü katıldılar.

Bandırma’daki İlkokul ve Ortaokullardaki spor malzemeleri ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen proje ile okullara malzeme desteği sağlanacak. Proje hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar “4 yıldan bu yana ilçemizdeki spor branşlarını daha verimli hale getirmek amacıyla Bandırma Belediyesi ile projeler hazırlıyoruz. Geçtiğimiz 3 yılda Bandırma’da daha önce sporla tanışmamış 30 Bin öğrenciyi sporla buluşturduk. Her yıl bir spor branşını öne çıkarıyoruz. Bu sene öne çıkacak olan spor branşı eskrim olacak. Projeye verdiği destekler için Belediye Başkanımız Tolga Tosun’a teşekkür ediyorum” dedi.

İmza töreninde konuşan İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü ise “İlçemizde atletizm branşında güzel gelişmeler yaşanıyor. Milli bir sporcu olan Mehmet Yıldırım bu konuda özverili bir şekilde çalışıyor. 160 atletimiz haftanın 5 günü idmanlara devam ediyor. Yine eskrim branşında eğitim almak isteyen gençlerimiz var. Bu projede elde edilecek eskrim ekipmanları ile bu kurslarımıza da başlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından proje için imzalar atılarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

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