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Sarıgül: Bizim olmazsa olmazımız bayrağımız ve toprağımızdır

DHA

Sarıgül: Bizim olmazsa olmazımız bayrağımız ve toprağımızdır


Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kapılarının herkese açık olduğunu belirtip, HDP ile ilgili gelen bir soruya ise "Bizim olmazsa olmazımız bayrağımız ve toprağımızdır" dedi.
TDP lideri Mustafa Sarıgül, partisinin il binasının açılışı için Balıkesir'e geldi. Burada pandemi tedbirleri kapsamında bir grup partili tarafından karşılanan Sarıgül, açılış kurdelesini kesip, il binasını gezmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, özgür dünyanın en demokratik partisi olacaklarını belirterek şöyle konuştu:
"Muhalefette yeteri kadar kandıranlar var. Biz kimseyi kandırmayacağız. Biz sadece Türkiye Değişim Partisi olarak `Bismillah´ diyerek, gerçekleri söyleyeceğiz, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, mücadele arttıkça, size olan saygı artar. Yeter ki duruşunuz olsun. Kendinize inanın, başaracağız. Şöylesine bir bakıyorum. Mutlu bir Türkiye için aylardır yollardayız, yıllardır yollardayız. Bugün bir kez daha görüyorum ki Balıkesir'de bereket olmuşuz."
'ÖLÇÜMÜZ; HUDUT VE BAYRAK BİRLİĞİ'
Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Sarıgül, partisinin HDP'ye karşı olan tavrının sorulması üzerine ise şunları söyledi:
"Biz hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımızı partimize davet ediyoruz. Bizim olmazsa olmazımız bayrağımız ve toprağımızdır. Türkiye Değişim Partisi, her kime oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlarımızı bekliyoruz ama ölçümüz hudut ve bayrak birliği diyecek. Türkiye´mizin bölünmez bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Ayyıldızlı bayrağımızın korunması bizim için son derece önemlidir."DHA-Politika Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-01-20 19:22:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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