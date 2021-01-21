Paşaliman Adası’nda yol sorunu çözülüyor

Balıkesir’in Erdek İlçesi Paşaliman Adası’nda yer alan kırsal mahalleler arasında araç ulaşımının sağlandığı yollarda onarım çalışmaları 3 aydan bu yana devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri eşliğinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında adaya giden ekipler, yürüttükleri çalışmalarla Paşaliman Adası’nın çehresini değiştirmeye kararlı.

Paşaliman Adası’ndaki kırsal mahalle muhtarlarından gelen talep üzerine devreye giren AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı, muhtarlardan gelen talebi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne aktarmasıyla Paşaliman Adası’na çok sayıda iş makinesi ve ekip gönderildi. Adaya gittiği gibi çalışmalara zaman kaybetmeksizin başlayan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, BalıklıHarmanlı arası 3 kilometrelik, BalıklıPoyrazlı arası 4.8 kilometrelik yollarda başlattıkları alt yapı yenileme çalışmalarını tamamladı.

BalıklıHarmanlı ile BalıklıPoyrazlı mahalleleri arasında araç ulaşımın sağlandığı yollarda alt yapı çalışmalarını bitiren ekipler, yaklaşık 2 kilometrelik HarmanlıKumburnu Mevkii’ndeki yolda alt yapı yenileme çalışmasını başlatacak.

Paşaliman Adası’nda devam eden çalışmalar hakkında açıklama yapan AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, alt yapıları bitirilen yolların bazı bölümlerinde yol ve viraj genişletme çalışmalarının da yerine getirildiğini söyledi. Bu çalışmalarında 12 kilometre yol onarımı, 20 Adet 600'lük koruge boru, 120 m. 12 adet 400'lük Koruge boru, 72 m. 5 adet 300'lük 30 m. Koruge boru ile 18 adet 800'lük beton büz kullanıldığını belirten Yangal, 7 Kasım 2020’den bugüne devam eden çalışmalarda toplam 5 iş makinesi ile 2 kamyonun yer aldığını bildirdi. Yol yapım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 15 gemi malzemenin Marmara Adası Saraylar Mahallesi’nde faaliyet gösteren mermer fabrikalarından Paşalimanı Adası’na getirildiğini belirten AK Parti İlçe Başkanı Yangal, “1 geminin yaklaşık bin 200 ton yük taşıdığını düşünürsek adaya toplam 17 bin ton malzeme, kamyon bazında gemiyle 420 kamyon, fakat bizim kamyonlarımızla 480 kamyon malzeme geldi” dedi.

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