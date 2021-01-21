Balıkesir'de pandemi güzelliğe engel olamadı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde salgın sebebiyle ara verilen kurslar tekrar başlarken, pandemi sürecinde evlerde sıkılan vatandaşlar kurslara koştu.

Cilt bakımı ve temel makyaj kursuna katılan kadınlar uygulamalı derslerde birbirleriyle yarıştı. Ayten Komşu’nun verdiği kursa katılan kadınlar, iğneli epilasyon dersinde cilt bakımı yaptı. Halk Eğitim Merkezi Salonunda, iki grupta düzenlenen 524 saatlik kursun 9 ay devam edeceğini anlatan Ayten Komşu, kursta, cilt bakımı, el ve ayak bakımı makyaj ve masaj konularında bilgiler verildiğini bildirdi. Kursun 27 Eylül de sona ereceği açıklanırken, kursiyerler uzunca bir aradan sonra kursların başlamasına sevindiklerini söyledi.

Öğrencilerinden memnun olduğunu anlatan Ayten Komşu, “Kursumuzda cilt bakımı ve temel makyaj konularında bilgiler veriyoruz. Ayrıca, oje, tırnak bakımı, el ve ayak bakımı ve masaj konularında da bilgiler veriyoruz. Teorik bilgilerin yanında uygulamalar yapıyoruz. Böylelikle bilgiler daha kalıcı oluyor. Öğrencilerimden memnunum” dedi.

Kursiyerlerden Tuba Daşoğlu da, “Biz burada evde günlük makyaj uygulamalarını öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi de uyguluyoruz. Pandemide kursa ara vermiştik. Hocamız bizi tekrar çağırınca çok sevindik. Bu konuda elimizden gelen titizliği gösteriyoruz” dedi.

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