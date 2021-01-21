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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de arı kovanlarında varroa mücadelesi başlatıldı

İHA

Burhaniye’de arı kovanlarında varroa mücadelesi başlatıldı

Burhaniye ilçesinde, arı kovanlarında varroa zararlısına karşı mücadele başlatıldı.
Arı kovanlarına kış bakımı yapılırken, varroa zararlısına karşı da ilaçlama başlatıldı. Yörede yağan karın umutları artırdığını anlatan Ramazan Salı, iyi bir sezon beklediklerini söyledi. Varroa mücadelesinin zamanı olduğunu zamanı olduğunu anlatan Ramazan Salı, “12 yıldan beri arıcılık yapıyorum. Şu anda 75 kovanım var. Yaz aylarında Trakya’ya gidiyoruz. Şimdi ise Orjan sahilindeyiz. Arılarda varroa zararlısına karşı mücadele zamanı. Bizde Ragıp kardeşimizle birlikte varroa’ya karşı oksalit asit kullanıyoruz. Mücadele yapmazsak arılar biter” dedi.
Ragıp Sarıçalı da, “Ben de emeklilikten sonra arıcılığa başladım. Şu anda 50 kovanım var. Varroa mücadelesinde birbirimize yardımcı oluyoruz” dedi.

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