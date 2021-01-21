Marmara ilçesinde kaçak içki operasyonu

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Balıkesir'in Marmara ilçesinde jandarma ekipleri bir işyerinde yaptığı aramada 150 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde Marmara İlçesinde kaçak bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen A.D. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 150 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.

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