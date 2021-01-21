Burhaniye’de hijyen kursları ağırlık kazandı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde pandemi sebebiyle ara verilen kurslar tekrar başlarken, hijyen kursları da ağırlık kazandı. Son düzenlenen hijyen kursuna da, gıda işletmelerinde çalışan vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde başlatılan 48 saatlik kursun öğretmenliğini de, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisi Songül Aydın yapıyor. Kursun haftanın 3 günü düzenlendiğini anlatan Songül Aydın, pandemi döneminde hijyen kurslarının öne çıktığını söyledi. Kursiyerlerin ilgili olduklarını anlatan Aydın,”Kursumuz 15 günde tamamlanacak. Kursu bitiren arkadaşlarımıza sertifikaları verilecek. Bu pandemi sürecinde hijyen çok önemli” dedi. Çok sayıda hijyen kursu düzenlediklerini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, kurslara katılan öğrencilerle kurslarda görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

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