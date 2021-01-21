Manyaslı süt üreticisi dertli

Ulusal Süt Konseyinin geçtiğimiz ay belirlediği çiğ süt fiyatlarının üzerine alınan fiyat farklarını sanayicinin düşürme çabası Manyaslı süt üreticilerini üzdü.

Ulusal Süt Konseyinin Ocak ayı itibarıyla üç ay süre ile belirlediği 2.80 TL çiğ süt fiyatlarına Manyas Süt Birliği ile sanayici arasında yapılan anlaşmayla litre başına 25 kuruş, yüzde 9 soğutma bedeli eklenmiş ve fiyat 3,05 liraya yükseltilmişti. Üretici daha belirlenen fiyattan parasını alamadan, sanayicinin karşılıklı anlaşmayla belirlenen 3,05 TL fiyatları çok bulup, 2.80 TL'den almak istemesi Manyaslı süt üreticilerini ayaklandırdı. Ürettiği malı satamadığını ileri sürerek çiğ süt fiyatının litresini 2.80 TL'ye düşürmek isteyen sanayiciler Manyas Süt Üreticileri Birliği ile görüşme yapmak taleplerini iletirken, bunun üzerine Birlik Başkanı Fevzi Karakaş, süt üreticisi ve kooperatif yöneticilerini de davet ederek belediye kültür salonunda bir toplantı düzenledi. Ancak toplantı talebinde bulunan sanayiciler toplantıya gelmediler.

Süt üreticileriyle yapılan toplantıda 2.80 TL’lik fiyatın kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Fevzi Karakaş, "Bu ülkede fiyatını belirleyemeyen bir tek süt üreticileri var, biz fiyatımızı belirleyemiyoruz. Üreticimiz 67 aydır içerden gidiyor. 2 yıldır Manyas olarak süt fiyatlarında belirleyici biz oluyoruz, şimdi de sütümüzü yapılan anlaşma gereği litresini 3.05 liranın altında vermeyeceğiz, gerekirse evlerimizde değerlendirip, dayanabildiğimiz sürece dayanacağız. Ama kesinlikle geri adım atmayacağız. Bizler süt üreticileri olarak hayatın en zor, en meşakkatli işini yapıyoruz. Çoluk, çocuk bu işin içindeyiz. 2.80 liralık rakamda üreticinin eline 2.60 lira geçecektir. Biz zaten daha önce litresini 2.40 liradan satıyorduk. Biz iki yıldır bu fiyat artışını bekledik, sanayicinin geri adım atmasını kabullenemiyoruz" dedi.

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