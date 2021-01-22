Müftü Eser, Çanakkale’ye atandı

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Erdek’te 2015 yılından bu yana İlçe Müftüsü olarak görev yapan Adem Eser, Çanakkale İl Müftülüğü emrine Vaiz olarak atandı.

Erdek Müftüsü Eser, Çanakkale İl Müftülüğü emrinde yeni görevine başlarken, boşalan müftülük görevine yeni müftü atanana kadar Vaiz Hilmi Çetin tarafından vekaleten yürütülecek.

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