Şehidin adı okuduğu okula verildi Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın adı okuduğu okula verildi Şehit Öğretmenlerin adı Edremit okullarında yaşatılıyor

Balıkesir’in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri, Edremit Kaymakamlığının destekleri ve Balıkesir Valiliğinin onayıyla Edremit’te bulunan Körfez Anadolu Lisesi ile Merkez Anaokuluna şehit öğretmenlerin adı verildi. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın adı okuduğu liseye verildi.

Körfez Anadolu Lisesine Batman’ın Kozluk ilçesinde görevinin ilk yılında, eli silahlı teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit edilen şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına “Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Körfez Anadolu Lisesi” adı verildi. Merkez Anaokulunun adı ise yine çiçeği burnunda bir öğretmenken Şanlıurfa’daki görev yerinden evine dönerken kalleşçe şehit edilen Necmettin Yılmaz anısına “Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anaokulu” olarak değiştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “Şanlıurfa’daki okulundan Gümüşhane’deki baba ocağına dönerken kaçırılan ve kalleşçe şehit edilen Necmettin Öğretmenin yolunu gözü yaşlı babasıyla birlikte gözledik günlerce. Evlat acısını biz de yaşadık onunla beraber. Batman’ın Kozluk ilçesinde hain bir saldırıda şehit edilen Aybüke Öğretmenin Körfez Anadolu Lisesinden mezun olduğunu öğrendiğimiz an şehit öğretmenimizin ailesiyle irtibata geçerek kendilerini misafir ettik. O görüşmemizde Aybüke kızımızın adını kendi okulunda yaşatacağımıza söz vermiştik. Bu sözü yerine getirebildiğim için gururluyum. İsimlerini ilçemizde yaşatmak, bu fedakar meslektaşlarımıza bir Fatiha daha okunmasına vesile olmak mutluluk verici. Bizim için bu bir vatani görevdi. Doğup büyüdüğü yerden çok uzakta yeni bir hayat kurmaya çalışan ve bunu evlatlarımıza güzel bir gelecek kurmak için yapan çok kıymetli öğretmenlerimiz için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Allah onlardan ve kıymetli ailelerinden razı olsun. Devletimiz, askerimiz, polisimiz bize bu acıları yaşatanlara her gün bedel ödetiyor. Haklı mücadelemizle bu dinsiz, imansız, vicdansız terör örgütünü tarih sahnesinden sildiğimiz günleri de göreceğiz inşallah.”dedi.

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