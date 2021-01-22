Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 2. Faz tabletler öğrencilere teslim edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için tedarik edilen tablet bilgisayarların dağıtımı başladı.

Bu kapsamda MEB tarafından Edremitli öğrenciler için gönderilen 88 tablet bilgisayara ek olarak 2. faz tabletler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırıldı. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin uzaktan eğitim çalışmalarından daha fazla uzak kalmaması adına tablet bilgisayarlar sahiplerine ivedi olarak ulaştırıldı. Tablet bilgisayarlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Şube Müdürleri Ahmet Can, Halil Başaran, İsmail Şahan ve Okul Yöneticileri tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen öğrencilere teslim edildi.

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