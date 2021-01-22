Çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Kızılçukur kırsal mahallesinde sabaha karşı meydana gelen yangında 85 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti. Evin bitişiğinde bulunun ağılda 4 küçükbaş hayvanın da telef olduğu yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Kızılçukur kırsal mahallesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki Rabia Oflaz hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı sebebi belirlenemeyen yangında 4 küçükbaş hayvan da telef oldu. Kırsal mahallede korkuya sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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