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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir, dijital haklar için şehirler koalisyonunda

İHA

Balıkesir, dijital haklar için şehirler koalisyonunda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; dijital hakların korunması, desteklenmesi ve şehrin dijital hizmet kapasitesini artırmak üzerine işbirlikleri ve tecrübe paylaşımları yapmak için bir araya gelen, aralarında Londra ve New York gibi şehirlerin bulunduğu, Birleşmiş Milletlerin desteklediği Dijital Haklar İçin Şehirler Koalisyonuna dâhil oldu.
İşbirliği ve tecrübe paylaşımı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; dijital hakları destekleyen, geliştiren, korumayı taahhüt eden ve 2019 yılında; Barcelona, Amsterdam ve New York şehirleri tarafından kurulan Dijital Haklar İçin Şehirler Koalisyonuna dahil oldu. Üyeleri arasında; Londra, Amsterdam, New York, Barcelona, Berlin, Moskova gibi şehirlerin yer aldığı koalisyona katılan Balıkesir; dünyanın çok farklı noktalarındaki yerel yönetimlerle, dijital haklar gibi önemli bir konuda doğrudan işbirliği ve tecrübe paylaşımı içerisinde olmanın yanı sıra dünyadaki başarılı uygulamaları görebilme, dijital haklar ve yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarına kurucu katkılar sunma imkânına sahip olacak.
Akıllı şehirlerin öncüleri yer alıyor
Büyükşehir Belediyesi, ayrıca akıllı şehirler konseptlerini uygulamaya başlayan öncü şehirlerin yer aldığı ağ ile bu şehirlerin yerel yönetimleriyle doğrudan iletişim kurma imkânına sahip olarak dijital hizmetlerin kapasitesini artıracak örnek projelerin içeriğine de ulaşabilecek. Şehrin uluslararası platformlardaki tanınırlığını da artıracak olan Dijital Haklar İçin Şehirler Koalisyonu ile Büyükşehir Belediyesi; dijital alanda sunduğu hizmetlerin ve vatandaşların dijital dünyadaki uyumunu arttıran ve haklarını koruyan uluslararası pek çok çalışmaya da ev sahipliği yapacak.
The Coalıtıon For Dıgıtal Rıghts nedir?
İnsanların, şehir halkının hayat kalitesini artırmak için güvenli dijital hizmetler ile altyapılar kurarak teknolojinin doğru kullanımına katkı sağlamayı amaçlayan ve 2019 yılı Kasım ayında; Amsterdam, Barcelona ve New York şehirlerinin girişimi ile kurulan The Coalition for Digital Rights; ‘internete evrensel ve eşit erişim ve dijital okuryazarlık’, ‘gizlilik, veri korunması ve veri güvenliği’, ‘şeffaflık, hesap verilebilirlik ve verilerde içeriklerde ve algoritmalarda ayrımcılık yapılmaması’, ‘katılımcı demokrasi, çeşitlilik ve dâhil etme’, ‘açık ve etik dijital hizmet standartları’ olmak üzere 5 temel prensiple hareket ediyor. Koalisyon, vatandaşlara; adil, kapsayıcı, ulaşılabilir, uygun maliyetli ve ayrımcı olmayan bir dijital çevre sağlamayı garanti etmek için vatandaşların, şehirde yaşayanların, şehre gelen ziyaretçilerin ve kent çevresinin dijital haklarını desteklemek, korumak için gelişmeye devam eden bir inisiyatif olarak tasarlandı.
‘New York, Londra gibi şehirlerle işbirliği’
Dijital hakların korunması, desteklenmesi ve Balıkesir dijital hizmet kapasitesinin artırılması noktasında New York, Londra gibi şehirlerle birlikte hareket edeceklerini kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir’i her alanda dünya standartlarında bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok organizasyonla çeşitli protokoller ve işbirliklerini yapıyoruz. Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi projesi de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Büyükşehir olarak Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyonlarla Balıkesir’de ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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