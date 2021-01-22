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15 yıldır kel gezdi, saçı doğal yollarla çıkınca annesi tanıyamadı

İHA

15 yıldır kel gezdi, saçı doğal yollarla çıkınca annesi tanıyamadı

Balıkesir’de 15 yıldır kel gezen 51 yaşındaki Üzeyir İlden’in saçı çıkınca annesi tanıyamadı. Doğal yollarlan saçının çıkmasına kendisinin bile şaşırdığını belirten İlden, "Ben hala saçımın çıktığına inanamıyorum" dedi.

Balıkesir’de Üzeyir İlden’in (51) saçı 15 yıl aradan sonra doğal yöntemlerle yeniden çıktı. Saç probleminin ırsi ve genetik olduğunu belirten İlden, saçlarının çıkmasına kendisinin bile inanamadığını belirterek "Annem beni tanımadı. ‘Ben buradayım’ dedim." diye konuştu. İlden, “Ben Bigadiç'te oturuyorum. Saç sorunuma çareyi, Edremit’te ‘Memik Dede Hairkey’ isimli şifalı bitkiler merkezinde Suat İlikçioğlu buldu. Kendisine ilk gittiğimde saçlarımın üst kısmı ve arka kısımlarda saçlarım çok seyrek ve yok denecek kadar azdı. Yapılan tahlillerimde ise sağlığımla ilgili bir sıkıntı çıkmadı. Benim saç problemim ırsi ve genetik. Çünkü babamın da saçları dökülmüş, kardeşlerimin hepsinin saçları dökük. Daha sonra kendisinin hazırladığı kürleri düzenli olarak kullandım, 2 ay gibi kısa sürede saçlarım çıkmaya başladı, inanamadım. Her gün çekip kayda alıp farkı izliyorum. Devamlı gürleşti. Balıkesir’e geçtiğimiz günler annemi almaya gittim. Annem beni tanımadı. ‘Ben buradayım’ dedim. “Oğlum vallahi seni tanıyamadım, saçın çıkmış değiştirmiş seni” dedi. Çok mutlu oldum. Kardeşim ise Hollanda’da şu anda, video konferansla konuştuk. O da beni 6 aydır görmüyor. Abi, ‘Sen ne yaptın, saç ektirmişsin’ dedi. ‘Yok ektirmedim’ gel senin de saçını çıkartalım’ dedim. Suat İlikçioğlu’na çok teşekkür ederim. 50 yaşına kadar umudumu yitirdiğim saçlarımla şimdi imajım değişti” ifadelerini kullandı.

Memik Dede isimli şifalı bitkiler merkezi sahibi Suat İlikçioğlu ise, “Bize başvuran kişiler için ilk yaptığımız işlem herhangi bir doktora gidip gitmediklerini soruyoruz ve beyanlarını gerçek kabul ediyoruz. Eğer yarım kalan tedavileri varsa, tedavilerini bitirmesini istiyoruz. Öncelikle ilk gidilen yerin doktor olması gerekiyor. Eğer bunlardan yanıt alamazlarsa bize başvurabilirler. Bizim verdiğimiz saç kürleri kesinlikle ilaç değil, hepsi bitkisel karışım. Bu karışımlarımızı kullanan kişiler, sabırla devam ettiklerinde ve saçlarının çıktıklarını gözlemliyoruz. İnsanların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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