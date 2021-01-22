Eski Bakan Faruk Çelik tatil için Sındırgı’yı tercih etti

– Eski Bakan Faruk Çelik, ailesi ile birlikte tatil için Balıkesir’in Sındırgı ilçesini ve termal kaynakları tercih etti.

20112015 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 20152017 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan Faruk Çelik ailesiyle birlikte dinlenmek için Sındırgı’daki termal tesisleri tercih etti. Sındırgı ilçe merkezine gelen eski Bakan Faruk Çelik, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ı makamında ziyaret ederek ilçe ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelik, “Hafta sonu tatil için güzel ilçemiz Sındırgı’ya ailece gelmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile sayın belediye başkanımızı uzun zamandır, üç dönemdir Sındırgı’ya hizmet eden Ekrem kardeşimizi de ziyaret ettik. Hem Sındırgı ile ilgili hem Balıkesir ile ilgili, yapılan çalışmaları ve hizmetleri dinleme istişare etme imkânımız oldu. Güzel işlere imza atmışlar ve geleceğe dönük de son derece ilçemizi öne çıkaracak, ülkemizin gündemine taşıyacak önemli projelerden de bahsettiler. İnşallah kısa sürede de o projelerin de tamamlandığını hep beraber görürüz. Bu tarihi güzel ilçemizin, bu imkanları inşallah bütün vatandaşlarımıza sunulur. Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyor, tüm Sındırgılılara da saygılar sunuyorum” dedi.

Ziyaretten ve tatil için Sındırgı’yı tercih etmelerinden dolayı hoşnut olduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Geçmiş dönemlerde AK Parti de devletimizin bakanlık hizmetlerini yürütmüş olan Faruk Çelik bakanımızı Sındırgımızda ağırladık. Tatil olarak Sındırgı’yı tercih etmiş olmaları, arkadaşları ile birlikte bizi çok mutlu etti. Makamda da bizleri ziyaret ettiler. Kendilerini misafir etmekten Sındırgı’da bulunmalarından ziyadesi ile mutlu olduk. Rabbim kendilerine kolaylıklar versin. Doğal şehir Sındırgı turizmle alakalı insanları kendi cazibesine çekmeye devam ediyor“ dedi.

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