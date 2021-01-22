Eski Bakan Faruk Çelik tatil için Sındırgı’yı tercih etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski Bakan Faruk Çelik tatil için Sındırgı’yı tercih etti

İHA

Eski Bakan Faruk Çelik tatil için Sındırgı’yı tercih etti

– Eski Bakan Faruk Çelik, ailesi ile birlikte tatil için Balıkesir’in Sındırgı ilçesini ve termal kaynakları tercih etti.
20112015 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 20152017 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan Faruk Çelik ailesiyle birlikte dinlenmek için Sındırgı’daki termal tesisleri tercih etti. Sındırgı ilçe merkezine gelen eski Bakan Faruk Çelik, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ı makamında ziyaret ederek ilçe ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelik, “Hafta sonu tatil için güzel ilçemiz Sındırgı’ya ailece gelmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile sayın belediye başkanımızı uzun zamandır, üç dönemdir Sındırgı’ya hizmet eden Ekrem kardeşimizi de ziyaret ettik. Hem Sındırgı ile ilgili hem Balıkesir ile ilgili, yapılan çalışmaları ve hizmetleri dinleme istişare etme imkânımız oldu. Güzel işlere imza atmışlar ve geleceğe dönük de son derece ilçemizi öne çıkaracak, ülkemizin gündemine taşıyacak önemli projelerden de bahsettiler. İnşallah kısa sürede de o projelerin de tamamlandığını hep beraber görürüz. Bu tarihi güzel ilçemizin, bu imkanları inşallah bütün vatandaşlarımıza sunulur. Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyor, tüm Sındırgılılara da saygılar sunuyorum” dedi.
Ziyaretten ve tatil için Sındırgı’yı tercih etmelerinden dolayı hoşnut olduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Geçmiş dönemlerde AK Parti de devletimizin bakanlık hizmetlerini yürütmüş olan Faruk Çelik bakanımızı Sındırgımızda ağırladık. Tatil olarak Sındırgı’yı tercih etmiş olmaları, arkadaşları ile birlikte bizi çok mutlu etti. Makamda da bizleri ziyaret ettiler. Kendilerini misafir etmekten Sındırgı’da bulunmalarından ziyadesi ile mutlu olduk. Rabbim kendilerine kolaylıklar versin. Doğal şehir Sındırgı turizmle alakalı insanları kendi cazibesine çekmeye devam ediyor“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit Belediyesi’nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap Başkan Arslan’dan çocuklara karne hediyesi En güzel karne hediyesi Edremit Belediyesi’nden
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden çocuklara karne hediyesi 15 ...
15 yıldır kel gezdi, saçı doğal yollarla çıkınca annesi tanıyamadı
YEREL HABERLER 15 yıldır kel gezdi, saçı doğal yollarla çıkınca ...
Başkan Cengiz Ankara temaslarını tamamladı
YEREL HABERLER Başkan Cengiz Ankara temaslarını tamamladı
Balıkesir, dijital haklar için şehirler koalisyonunda
YEREL HABERLER Balıkesir, dijital haklar için şehirler koalisyonunda
Çevreci Muhtar'dan ağaç dikim etkinliği
YEREL HABERLER Çevreci Muhtar'dan ağaç dikim etkinliği
Son yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Son yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü
Gönen'de termal seracılık için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Gönen'de termal seracılık için ilk adım atıldı
Taraftarlardan altyapıya pastalı destek
YEREL HABERLER Taraftarlardan altyapıya pastalı destek
Çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı
Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 2. Faz tabletler öğrencilere teslim edildi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 2. Faz tabletler ...
Şehidin adı okuduğu okula verildi Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın adı okuduğu okula verildi Şehit Öğretmenlerin adı Edremit okullarında yaşatılıyor
YEREL HABERLER Şehidin adı okuduğu okula verildi Şehit öğretmen ...
Savaştepe´nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Savaştepe´nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat ...
Bandırmaspor, sezonun ikinci yarısına iddialı giriyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor, sezonun ikinci yarısına iddialı giriyor
Müftü Eser, Çanakkale’ye atandı
YEREL HABERLER Müftü Eser, Çanakkale’ye atandı
Avşa Adası Poliklinik binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Avşa Adası Poliklinik binasının temeli atıldı
Erdek’te öğretmenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Erdek’te öğretmenler ödüllendirildi
Bigadiç'te bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bigadiç'te bir köy karantinaya alındı
Manyaslı süt üreticisi dertli
YEREL HABERLER Manyaslı süt üreticisi dertli
Erdek’te tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Erdek’te tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor
Burhaniye’de bir evin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Burhaniye’de bir evin kazan dairesinde çıkan yangın ...
Burhaniye’de araç filosu yenileniyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de araç filosu yenileniyor
Gömeç’te MHP üye sayısını arttırmak için harekete geçti
YEREL HABERLER Gömeç’te MHP üye sayısını arttırmak için harekete ...
Burhaniye’de hijyen kursları ağırlık kazandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de hijyen kursları ağırlık kazandı