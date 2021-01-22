Ayvalık’ta 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda üzerinde 110 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Altınova Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonda E.K. ismindeki bir şüpheli yakalandı. Şahsın üst aramasında 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.